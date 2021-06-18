الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وأبرز شروط التسجيل فيها

نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة حيث بحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام عن الموعد الرسمي الذي ستنزل فيه المساعدات المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن مقطوعة الضمان الإجتماعي هي مساعدات مالية يتم صرفها على هيئة مبالغ مادية بشكل سنوي لكافة المواطنين المستحقين والمنطبقة عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي المسئولة عن هذه المساعدات والتي قامت بإطلاقها خاصة بعد إجراء الحكومة السعودية لعدة اجراءات إصلاحية من شأنها زيادة ورفع معدل النمو الإقتصادي وقد ساعدت مقطوعة الضمان على تحمل المواطنين محدودي الدخل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة، ومن هنا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الإجابة على أكثر الأسئلة التي يسأل عنها المواطنين وبالأخص موعد نزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط التسجيل في المقطوعة

لا يثمكن لأي مواطن سعودي الإستفادة من المبالغ المادية التي تقدمها مقطوعة الضمان الإجتماعي للمواطنين إلا إذا تحققت فيهم كافة الشروط، ومن أبرز هذه الشروط:

أولاً أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ثانياً أن يكون مقيم بالمملكة معظم الوقت وبشكل شبه دائم.

ثالثاً لا يقل عمره عن 35 عام.

وأخيراً لا يمتلك سجل تجاري.

موعد صرف المقطوعة

نأتي الآن لأكثر الأسئلة التي تم إرسالها إلى موقعنا من مواطني المملكة العربية السعودية ألا وهو “متى تنزل المقطوعة”، ونحب أن نوضح لكل زائرينا الكرام أننا نتابع بشكل مستمر كل الأخبار الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي الجهة المسئولة عن تحديد الموعد الرسمي للصرف، وحتى هذه اللحظة لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة للمواطنين على موقعها الرسمي أو الصفحة الرسمية لها على تويتر.