نتائج قياس اختبار التحصيل الدراسي برقم الهوية عبر توكلنا | إليك الخطوات والرابط

نتائج قياس اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى، هو ما يشغل محرك البحث حالياً في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما أعلن المركز الوطني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب ظهور نتيجة الاختبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك أكد أنه يمكنك الاستعلام عن نتيجتك من خلال الموقع الرسمي للمركز، وأيضاً عبر تطبيق “توكلنا”، وسوف نقدم لك في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام الكاملة، لذلك تابع معنا.

نتائج التحصيلي تويتر

أعلن المركز القومي للقياس على حسابه الرسمي على تويتر مساء يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 التالي:

أولاً إتاحة نتائج قياس اختبار التحصيلي للفترة الأولى للعام الحالي 1442.

إتاحة اختبار التحصيلي للفترة الأولى للعام الحالي 1442. وبالإضافة إلى ذلك أكد أن الاستعلام يتم من خلال حساب المستفيد على الموقع الرسمي للمركز، لذلك تابع معنا للحصول على الرابط.

أكد أن الاستعلام يتم من خلال حساب المستفيد على الموقع الرسمي للمركز، تابع معنا للحصول على الرابط. أيضاً أضاف أنه يمكن الاستعلام عبر “تطبيق توكلنا” .

أضاف أنه يمكن الاستعلام عبر . وعلاوة على ذلك أكد أنه تم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.

ما هو اختبار التحصيلي

يعتبر الاختبار التحصيلي بمثابة مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية، وأيضاً ليكون معياراً عادلاً، حيث يهدف إلى التالي:

أولاً مساعدة الجهات التعليمية المختلفة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً في المرحلة الثانوية.

مساعدة الجهات التعليمية المختلفة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً في المرحلة الثانوية. أيضاً تساعد على قياس تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية، وذلك خلال دراسته في القسم العلمي بالثانوية العامة.

تساعد على قياس تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية، وذلك خلال دراسته في القسم العلمي بالثانوية العامة. وعلاوة على ذلك تتضمن أسئلة هذا الاختبار المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية، وتشمل مواد علمية على سبيل المثال:

الأحياء. الفيزياء. الكيمياء. الرياضيات.

أيضاً بالنسبة للأقسام النظرية، تشمل المواد النظرية التالية:

أولاً الحديث والثقافة الإسلامية. التوحيد. الفقه. أيضاً النحو والصرف. ثم البلاغة والنقد. الأدب. التاريخ. الجغرافيا.

تتوزع أسئلة الاختبار بنسب متقاربة على المواد العلمية السابقة، وتغطي الأسئلة الصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية بالنسب التالية:

أولاً 20% من الصف الأول. ثم 30% من الصف الثاني. وأيضاً 50% من الصف الثالث.

نتائج التحصيلي 1442

عندما تم الانتهاء من الاختبار التحصيلي للعام الحالي ، تم تصحيح الإجابات باستخدام المصحح الآلي وأيضاً تم تحليل نتائج قياس للفترة الأولى كالتالي:

أولاً بعد الانتهاء من عملية التصحيح، يتم مراجعة معلومات المختبرين بدقة شديدة وتصحيحها بمقر الهيئة بالرياض.

بعد الانتهاء من عملية التصحيح، يتم مراجعة معلومات المختبرين بدقة شديدة وتصحيحها بمقر الهيئة بالرياض. تستغرق هذه العملية حوالي 3 أسابيع منذ انتهاء الاختبار.

ثم بعد ذلك يتم إعلان النتائج مباشرةً.

بعد ذلك يتم إعلان النتائج مباشرةً. وبالإضافة إلى ذلك لا يتم احتساب نتيجة هذا الاختبار بالنجاح أو الرسوب، حيث يحصل المختبر على درجة أقصاها “100 درجة”.

لا يتم احتساب نتيجة هذا الاختبار بالنجاح أو الرسوب، حيث يحصل المختبر على درجة أقصاها “100 درجة”. ثم أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الدرة التي يحصل عليها الطالب، لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها.

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الدرة التي يحصل عليها الطالب، لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها. وعلاوة على ذلك أكدت بعدم مقارنة نتيجة هذا الاختبار بنتائج المرحلة الثانوية، أو بأي اختبارات أخرى.

أكدت بعدم مقارنة نتيجة هذا الاختبار بنتائج المرحلة الثانوية، أو بأي اختبارات أخرى. ثم تقوم الهيئة بإرسال النتائج للجامعات والكليات إلكترونياً.

تقوم الهيئة بإرسال النتائج للجامعات والكليات إلكترونياً. في حالة تأدية الطالب للاختبار أكثر من مرة، تقوم الهيئة بإرسال الدرجة الأعلى.

يمكنك الآن التعرف على إجابات التساؤلات حول دمج المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات، والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإرسال نتيجة اختبار التحصيلي في رسالة نصية عبر الجوال المسجل في سجلك، أو يمكنك معرفتها من خلال الاتصال على الهاتف الموحد 920033555.

وبالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق من خلال الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثم قم بالضغط على أيقونة “نتائج الاختبارات المهنية”.

قم بالضغط على أيقونة “نتائج الاختبارات المهنية”. إذا كنت تمتلك حساب على قياس، قيم بتسجيل الدخول من خلال ملء البيانات المطلوبة على سبيل المثال:

أولاً رقم السجل المدني الخاص بك. رقم المرور. الضغط على “تسجيل الدخول”.

أما في حالة عدم امتلاكك لحساب خاص على قياس، قم بالضغط على “سجل الآن”.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالنتائج، ومن ثم ستظهر النتيجة الخاصة بك.

نتائج قياس عبر تطبيق توكلنا

يمكنك أيضاً الاستعلام عن نتائج قياس عبر تطبيق “توكلنا”، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: