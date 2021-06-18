دوت الخليج :- نفى أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي، إيقاف استخدام مطعوم أسترازينيكا، مؤكداً أن المطعوم آمن وفعّال.

وقال الدكتور البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن لم يوقف استخدام أسترازينيكا، وأن المطعوم مجاز من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤكداً الاستمرار في إعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول ملف كورونا في الاردن ينفي إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.