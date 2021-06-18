بالفيديو.. طائرة "وقعت على أنفها" قبيل الإقلاع

تضررت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، بعدما تعرضت لحادث في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الجمعة، أن مقدمة الطائرة التي تسمى أيضا "أنف الطائرة" تعرضت إلى حادث، مما أدى إلى هبوط الأنف لترتكز على أرض المطار.
وأوضح المصدر نقلا عن الخطوط الجوية البريطانية، أن الطائرة كانت مخصصة للشحن، ولم يكن هناك ركاب على متنها قبيل رحلتها إلى فرانكفورت في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الشركة إن الحادثة وقعت أثناء عملية تثبيت الطائرة على حامل ثلاثي، وهو الأمر الذي يعتمد من أجل جر الطائرات.
ولم يوضح المتحدث طبيعة الحادث.
وأضاف: "السلامة على رأس أولوياتنا دائما ونحن نحقق في الأمر".
وشوهد في المكان عدد من عناصر الشرطة والإطفاء، فيما طوقت سيارات الإسعاف الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787".
ولم يؤثر الحادث على الرحلات الجوية الأخرى في هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا.
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