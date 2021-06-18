إيران: إقبال ضعيف قدره 23% على مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع فى العاصمة طهران، وقالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، إن نسبة المشاركة فى انتخابات إيران بلغت 23% حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلى للبلاد.





وبدأت عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فى إيران، صباح اليوم الجمعة، وسط توقعات مسبقة بفوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى، فى ظل مشهد انتخابى ذات مشاركة متدنية نسبيًا. وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على خامنئى بصوته فى الساعة السابعة وثلاث دقائق فى حسينية الإمام الخمينى، وسط طهران، معلنًا بذلك إطلاق عملية الاقتراع. وكرر خامنئى دعوته لمواطنى إيران للمشاركة بكثافة فى عملية الاقتراع، والقيام بهذا "الواجب" فى أسرع وقت ممكن، قائلاً إن المشاركة الواسعة ستسمح "للبلاد والنظام السياسى للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية".

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