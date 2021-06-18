نيابة تونس العامة تحقق فى محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قرار النيابة التونسية، فإن تحقيق النيابة العمومية سيكون ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيرى لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية، والإنضمام إلى تنظيم إرهابى، والتآمر على أمن الدولة".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، قال المتحدث الرسمى باسم المحكمة الابتدائية فى تونس، محسن الدالى، إن النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل حول تصريح الرئيس قيس سعيد، يوم الثلاثاء الماضى، والذى قال فيه: "يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لازاحته من منصبه، حتى بالاغتيال".

وتتزامن الأبحاث مع الإجراء الذى اتخذته وزيرة العدل بالنيابة، والتى أذنت يوم أمس الخميس، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالبدء فى "التحريات اللازمة لما تم إثارته، وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية فى 15 يونيو الحالى"، واتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن ذلك، وفقًا لما ينص عليه الفصل 23 من الصحيفة الجزائية.