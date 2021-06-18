الأمم المتحدة تمدد لـ جوتيريش أمينًا عامًا لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا، اليوم الجمعة، التمديد لـ أنطونيو جوتيريش، أمينًا عامًا لولاية ثانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكان مجلس الأمن اختار الأمين العام الحالى أنطونيو جوتيريش، رسميًا فى 8 يونيو الجارى، كمرشح ليستمر فى منصبه أمينًا عامًا للأمم المتحدة، لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات. يذكر أن جوتيريش، البالغ من العمر 72 عاما، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال فى الفترة بين 1995 و2002، ومنصب المفوض السامى لشؤون اللاجئين فى الأمم المتحدة خلال الفترة من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015، وصعد إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017.

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