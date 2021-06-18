للمرة الثانية فى شهر.. اغتيال ضابط من مكافحة فساد بالعراق

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، اغتيال ضابط برتبة نقيب، مسؤول عن مكافحة الفساد فى محافظة ميسان، على أيدى مسلحين مجهولين، صباح اليوم، ليكون ثانى مسؤول يتم اغتياله فى جنوب العراق.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال النقيب ماجد حميد، من شرطة محافظة ميسان الجنوبية، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا، صباح اليوم الجمعة، النقيب محمد الشموسى قرب منزله"، فى منطقة العمارة عاصمة ميسان الجنوبية.

وأشار حميد إلى أن "النقيب الشموسى كان يشرف على أوامر الاعتقالات التى تصدرها هيئة النزاهة فى المحافظة"، لملاحقة المتهمين بالفساد، وهو الملف الذى كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، وهربت ثلث هذه الأموال إلى خارج البلاد، وهو ما يساوى نصف العائدات النفطية، وضعفى إنتاج الناتج المحلى للعراق.

وكان العراق شهد مقتل ضابط آخر برتبة نقيب فى هجوم مماثل فى مايو الماضى، وبعد يوم واحد من مشاركته فى اعتقال مطلوبين بتهم فساد فى المحافظة نفسها، حسبما أكد مصدر فى الشرطة.

وأشارت الشرطة العراقية فى ذلك الوقت، إلى أنه من بين المعتقلين مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب فى ميسان.