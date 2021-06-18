تأثير الدمج على آلية ومواعيد صرف المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية

تأثير الدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية والمعاشات التقاعدية بالمملكة العربية السعودية، التساؤل الذي شغل بال الكثيرين، وأخذوا يتساءلون حوله وهو هل يوجد تأثير لهذا الدمج على مواعيد صرف المستحقات المالية وآلية الصرف للمستفيدين أم لا، قامت المؤسسة العامة بالتقاعد بالإجابة على هذا التساؤل، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدمج كلا من المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد توجهت كلا من المؤسستان بجزيل الشكر والتقدير لخادم الحرميين الشريفيين بعد صدور هذا القرار بالدمج، وأوضحا أن قرار الدمج جاء ضمن قرارات القيادة الرشيدة حرصا منها على توحيد كافة الجهود والاختصاصات المتشابهة، وذلك من أجل الاستفادة من كافة الموارد المالية والبشرية في العمل على تطوير الخدمات، وزيادة المعدلات الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، يأتي ذلك بالإضافة إلى أن كلا المؤسستين تعمل على توفير المعاشات التقاعدية والتغطية التأمينية لجميع العاملين في كلا القطاعين الخاص والحكومي.

هل يوجد تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية

أوضحت كلا من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات لعملائهم أن عملية الدمج التي تمت لا يوجد لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات المالية لعملاء التأمينات أو لعملاء التقاعد، كما م تؤثر على توريد الاشتراكات أو سير المعاملات، حيث سوف يستمر تقديم كافة الخدمات عبر قنوات الخدمة المخصصة لها بنفس الإجراءات التي كانت تتبع فيما سبق.

فكما أشار كلا من المؤسستان أن عملية الدمج هذه هي عملية إدارية وتنظيمية من أجل توحيد مظلة الحماية التأمينية لكلا من القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن أجل تلبية طموحات العملاء، والعمل على تحقيق تطلعاتهم المستقبلية في توفير ورفع كفاءة مستويات الخدمة للعملاء، وذلك من خلال دعم وتنسيق كافة الجهود وتوحيد الإجراءات.

كما أشارت أيضا كلا من المؤسستان (المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) في الختام عن عزمهم من أجل مواصلة الجهد والعمل، وذلك بعد عملية الدمج بينهم في كيان واحد، من أجل تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصب في مصلحة وخدمة الوطن والمواطنين.