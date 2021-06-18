الاتحاد الدولي للدراجات يعلن إيقاف متسابقة أردنية بسبب المنشطات

دوت الخليج :- أعلن الاتحاد الدولي للدراجات إيقاف متسابقة اردنية ، بشكل مؤقت، بسبب مخالفة تتعلق بلوائح مكافحة المنشطات.
وقال الاتحاد الدولي بموقعه على الإنترنت إنه حصل على عينة من المتسابقة في 22 أبريل / نيسان وجاءت إيجابية بمادة أكساندرولون المحظورة.
وأضاف أن المتسابقة الأردنية لن تستطيع المشاركة في أي بطولة أو نشاط "حتى يتم الفصل في قضيتها بخصوص تثبيت أو رفع الإيقاف المؤقت عن طريق لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد أو محكمة التحكيم الرياضية".
وكانت الاردنية قد نافست من قبل في بطولة العالم للنساء لسباق الدراجات على الطريق 2013، كما نافست في دورة الألعاب الآسيوية 2014.
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