13 وفاة و522 إصابة كورونا جديدة

دوت الخليج : - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 وفيات و522 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9635 وفاة و745366 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 6845 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 489 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 494 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 738886 حالة.

وأشار الموجز إلى إجراء 21212 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7628372 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا، اليوم، وصلت إلى نحو 2.46 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 2040499 شخصاً والجرعتين 851498 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2976601 شخصا.