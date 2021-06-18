لولاية ثانية.. غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لفترة ثانية، الجمعة، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسؤولا عن المنظمة المكونة من 193 دولة.
وشرع سفراء الجمعية العامة في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.
وقبيل الإعلان، قرأ سفين يورغنسن، سفير استونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قرارا تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين غوتيريش لفترة ثانية.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.
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