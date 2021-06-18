جنوب إفريقيا تعلن الحداد لمدة 10 أيام على وفاة أول رئيس لزامبيا

جدة - نرمين السيد - ووصف رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" -فى تصريحات له اليوم الجمعة- كاوندا بأنه "أبو الاستقلال الإفريقى". وأشار إلى أنه خلال فترة حكم كاوندا، كانت زامبيا من أكثر المعارضين للتمييز العنصرى فى جنوب إفريقيا.

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