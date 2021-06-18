واشنطن: قمة جنيف كانت مفيدة لأمريكا ونحتاج للتعامل مع بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى حديث لشبكة "سى إن إن" أمس الخميس، إنه لا يشاطر إطلاقا مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن، موضحا: "كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك".

وفى معرض تعليقه على تصريح زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب، كيفن مكارثى، بأن بايدن "منح بوتين منصة"، أشار سوليفان إلى أن بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا.

وتابع: "هذا ما يعنى تولى كرسى رئيس إحدى أكبر القوى النووية فى العالم، ومن وجهة نظرنا، نحتاج إلى التعامل معه.. نحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية".

وذكّر سوليفان بكلام بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أى احتجاجات من البيت الأبيض بشأن "المسائل المعقدة".

وتابع: "هذا الهدف وحده كان يستحق الجلوس حول طاولة التفاوض مع بوتين، لكن بايدن، علاوة على ذلك، كان يعمل أيضا على تقديم مصالح الأمن القومى الأمريكية وتقليص خطر اندلاع الحرب النووية وزيادة الفرص لإحراز تقدم فى المسائل المتعلقة بالأمن السيبرانى وغيرها من المجالات التى تعود إلى المصالح القومية الجذرية للولايات المتحدة".