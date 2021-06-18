خارجية السودان: إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويعنا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن حل قضية سد النهضة يجب أن يرتكز على التعاون والتوافق بين السودان ومصر وإثيوبيا، دون أن تفرض أى دولة إرادتها، مشيرة إلى أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان.





وقدّمت المهدى محاضرة، اليوم الجمعة، بمعهد للدراسات العليا، شددت فيها على أن سد النهضة يجب أن يكون عامل استقرار وتعاون، حيث يملك السودان أراضى زراعية خصبة واسعة، وتملك مصر التقنيات، وتملك إثيوبيا القوى البشرية.

وأوضحت أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان الذى يمضى بدفء اتجاه ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، دون الانزلاق نحو أية مواجهات عسكرية، وأن الخرطوم لن تتهاون فى سيادتها الوطنية وأمنها المائى.

وانتقدت بشدة محاولة إثيوبيا بما أسمته بالأفكار البائدة التى تريد الترويج لها للإيقاع بين المواقف العربية والإفريقية، مشيرة بأن 80% من العرب أفارقة، ودعت مجلس الأمن لتحمُّل مسؤوليته وإطلاق عملية تفاوضية فعّالة تضمن التوصل إلى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل وملزم قانوناً، وأن الملء الثانى لسد النهضة لن يوقف الضغط على الجانب الإثيوبى لتوقيع اتفاق قانونى ملزم حول قواعد تشغيل السد بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضافت: "لدينا خيارات قانونية وسياسية ودبلوماسية متدرجة، لجعل إثيوبيا توقع اتفاقا قانونيا ملزما".

وقالت إن وزارة الرى السودانية وضعت إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الملء الثانى، موضحة أنه لم يكن هناك فى الحسبان أن تطعن إثيوبيا الخرطوم فى ظهرها.