أحدث عروض جرير لاب توب وأجهزة أبل المجددة

عروض جرير لاب توب من العروض المتميزة التي تقوم بتوفيرها مكتبة جرير لعملائها بجانب عروض جرير شاشات حيث أن المكتبة تعمل على توفير عروض مكتبة جرير على كافة المنتجات الموجودة بالمكتبة وذلك تلبية لطلبات العملاء، فيمكن من خلال عروض لابتوب ابل جرير الحصول على أجهزة اللاب توب من أبل بأسعار متميزة، كما توفر المكتبة أرخص لاب توب في السعودية وكذلك لاب توب صغير من جرير كل هذا يتم توفيره داخل مكتبة جرير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير لاب توب.

عروض جرير لاب توب

تتميز عروض جرير لاب توب بتوفيرها للعديد من الأجهزة العالمية والأكثر استخدامًا داخل المملكة العربية السعودية وبمواصفات قياسية لا غني عنها من قبل الأفراد، كما تقدم المكتبة العديد من الخدمات خاصة خدمات ما بعد البيع لعملائها بالإضافة إلى توفير الأجهزة من مصنعين موثقين في عالم اللاب توب.

عروض جرير لاب توب 2021 ابل

تعتبر أجهزة أبل من أكثر الأجهزة طلبًا من العملاء وذلك لجودتها ومواكبتها التطور المستمر في عالم التكنولوجيا ومن أفضل هذه الأجهزة:

لاب توب أبل ماك بوك أير 13 13.3 بوصة أنتل كور i5 ثنائي النواه بسعر 4399 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 4899 ريال ليحص العميل على نسبة خصم 10 % من قيمة الجهاز.

لاب توب أبل ماك بوك أير 13.3 ثماني النواه مع محرك 16 نواة بسعر 4899 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض جرير لاب توب أبل على الأجهزة المجددة

تعتبر الأجهزة المجددة المقدمة من مكتبة جرير أجهزة أصلية قد تم فحصها جيدًا والتأكد من جودتها وسلامتها بالإضافة إلى تزويدها بكافة الإكسسوار الأصلية وتكون أجهزة مستخدمة بنفس حالة الأجهزة الجديدة وتنقسم إلى مجدد (أ) وهو لم يتم عمل أي صيانة له من قبل، مجدد (ب) وهذا للأجهزة التي تم عمل صيانة سابقة لها، ومنها: