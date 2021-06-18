شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 وكيفية حساب المعاش التقاعدي ، التقاعد المبكر هو رغبة الفرد في التقاعد من العمل في سن مبكرة بينما لم يبلغ سن التقاعد بعد. وقد وافقت الحكومة السعودية على ذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين ، ولكن في ظل الشروط والقوانين التي نذكرها أدناه.

التقاعد المبكر يكون بعدة شروط يجب أن يستوفيها الموظف حتى يتمكن من التقاعد في سن مبكر.

في سطورنا التالية ، نشرح بالتفصيل شروط التقاعد المبكر.

أن يقضي الموظف مدة خدمة في عمله لمدة عشرين سنة على الأقل.

أن يستخرج موافقة صاحب العمل على التقاعد المبكر.

يمكن التقاعد المبكر لأولئك الذين أنهوا خدمتهم في العمل بسبب ظروف قاهرة مثل المرض أو الإصابة أثناء العمل.

يمكن لمن قضى 25 عامًا في عمله الخاص الاستمتاع بالتقاعد المبكر.

لا يتم احتساب الراتب المقطوع ضمن أغراض التقاعد المبكر.

المدة التي قضاها الموظف في العمل لا تغطيها فترات الراحة أو الاجازات ، ويجب أن تكون المدة صافية.

يحسب الراتب التقاعدي في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

النسبة التراكمية الخاص بالمعاش تكون 2 بالمائة أو 2.5 بالمائة بالراتب الوظيفي. يحسب عدد سنوات الخدمة والعمر أثناء التقاعد بشرط ألا يزيد الراتب عن 80٪. يحسب المعاش إلكترونيا.