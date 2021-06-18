شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 وكيفية حساب المعاش التقاعدي ، التقاعد المبكر هو رغبة الفرد في التقاعد من العمل في سن مبكرة بينما لم يبلغ سن التقاعد بعد. وقد وافقت الحكومة السعودية على ذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين ، ولكن في ظل الشروط والقوانين التي نذكرها أدناه.شروط التقاعد المبكر في السعودية
التقاعد المبكر يكون بعدة شروط يجب أن يستوفيها الموظف حتى يتمكن من التقاعد في سن مبكر.
في سطورنا التالية ، نشرح بالتفصيل شروط التقاعد المبكر.
- أن يقضي الموظف مدة خدمة في عمله لمدة عشرين سنة على الأقل.
- أن يستخرج موافقة صاحب العمل على التقاعد المبكر.
- يمكن التقاعد المبكر لأولئك الذين أنهوا خدمتهم في العمل بسبب ظروف قاهرة مثل المرض أو الإصابة أثناء العمل.
- يمكن لمن قضى 25 عامًا في عمله الخاص الاستمتاع بالتقاعد المبكر.
- لا يتم احتساب الراتب المقطوع ضمن أغراض التقاعد المبكر.
- المدة التي قضاها الموظف في العمل لا تغطيها فترات الراحة أو الاجازات ، ويجب أن تكون المدة صافية.
يحسب الراتب التقاعدي في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- النسبة التراكمية الخاص بالمعاش تكون 2 بالمائة أو 2.5 بالمائة بالراتب الوظيفي.
- يحسب عدد سنوات الخدمة والعمر أثناء التقاعد بشرط ألا يزيد الراتب عن 80٪.
- يحسب المعاش إلكترونيا.
وهناك حالات يوقف فيها راتب التقاعد المبكر بحسب الهيئة العامة للتقاعد وهي: –
- يشغل المتقاعد إحدى درجات الموازنة العامة للدولة.
- استحقاقه لمعاش تقاعدي أكبر مما يتقاضاه.
التقاعد قبل سن التقاعد هو عندما يريد الموظف أو الموظف ترك العمل في سن مبكر وقبل إتمام فترة العمل المحددة وهي ثلاثون سنة للرجال وخمسة وعشرون سنة للنساء.
في حالة التقاعد قبل سن التقاعد ، يُخصم 5٪ من المعاش الأساسي عن كل سنة أقل من سن التقاعد الأساسي.
يتم التقاعد بعد خمس سنوات فقط من فترة الخدمة الفعلية.أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي
بعد استكمال شروط التقاعد المبكر وإتمام الحصول عليه ، يبدأ الموظف في الحصول على راتب تقاعد مبكر أو معاش تقاعدي.
ذكرنا حالات إيقاف معاش التقاعد المبكر ، ولكن هناك أسباب تؤدي إلى الحرمان من المعاش التقاعدي ، وهي:
- أن المتقاعد يتجنس بغير الجنسية السعودية ، وفي هذه الحالة يحرم من الحصول على المعاش.
- وهذا لا ينطبق على الزوجة حتى لو كانت غير سعودية.
- الأصل هو الموظف العامل وليس الزوجة.
- تحصل الزوجة على المعاش التقاعدي كاملاً دون شروط في حالة وفاة زوجها السعودي.
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شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 وكيفية حساب المعاش التقاعدي ، التقاعد المبكر هو رغبة الفرد في التقاعد من العمل في سن مبكرة بينما لم يبلغ سن التقاعد بعد. وقد وافقت الحكومة السعودية على ذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين ، ولكن في ظل الشروط والقوانين التي نذكرها أدناه.شروط التقاعد المبكر في السعودية
التقاعد المبكر يكون بعدة شروط يجب أن يستوفيها الموظف حتى يتمكن من التقاعد في سن مبكر.
في سطورنا التالية ، نشرح بالتفصيل شروط التقاعد المبكر.
- أن يقضي الموظف مدة خدمة في عمله لمدة عشرين سنة على الأقل.
- أن يستخرج موافقة صاحب العمل على التقاعد المبكر.
- يمكن التقاعد المبكر لأولئك الذين أنهوا خدمتهم في العمل بسبب ظروف قاهرة مثل المرض أو الإصابة أثناء العمل.
- يمكن لمن قضى 25 عامًا في عمله الخاص الاستمتاع بالتقاعد المبكر.
- لا يتم احتساب الراتب المقطوع ضمن أغراض التقاعد المبكر.
- المدة التي قضاها الموظف في العمل لا تغطيها فترات الراحة أو الاجازات ، ويجب أن تكون المدة صافية.
يحسب الراتب التقاعدي في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- النسبة التراكمية الخاص بالمعاش تكون 2 بالمائة أو 2.5 بالمائة بالراتب الوظيفي.
- يحسب عدد سنوات الخدمة والعمر أثناء التقاعد بشرط ألا يزيد الراتب عن 80٪.
- يحسب المعاش إلكترونيا.
وهناك حالات يوقف فيها راتب التقاعد المبكر بحسب الهيئة العامة للتقاعد وهي: –
- يشغل المتقاعد إحدى درجات الموازنة العامة للدولة.
- استحقاقه لمعاش تقاعدي أكبر مما يتقاضاه.
التقاعد قبل سن التقاعد هو عندما يريد الموظف أو الموظف ترك العمل في سن مبكر وقبل إتمام فترة العمل المحددة وهي ثلاثون سنة للرجال وخمسة وعشرون سنة للنساء.
في حالة التقاعد قبل سن التقاعد ، يُخصم 5٪ من المعاش الأساسي عن كل سنة أقل من سن التقاعد الأساسي.
يتم التقاعد بعد خمس سنوات فقط من فترة الخدمة الفعلية.أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي
بعد استكمال شروط التقاعد المبكر وإتمام الحصول عليه ، يبدأ الموظف في الحصول على راتب تقاعد مبكر أو معاش تقاعدي.
ذكرنا حالات إيقاف معاش التقاعد المبكر ، ولكن هناك أسباب تؤدي إلى الحرمان من المعاش التقاعدي ، وهي:
- أن المتقاعد يتجنس بغير الجنسية السعودية ، وفي هذه الحالة يحرم من الحصول على المعاش.
- وهذا لا ينطبق على الزوجة حتى لو كانت غير سعودية.
- الأصل هو الموظف العامل وليس الزوجة.
- تحصل الزوجة على المعاش التقاعدي كاملاً دون شروط في حالة وفاة زوجها السعودي.
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