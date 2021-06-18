ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 موقع الديوان الوطني cinq.onec.dz، ليطمين قلب كل أب وأم كان في قلق دائم أكثر من شهر بعد أن انتهت الإدارات التعليمية من تصحيح الاختبارات الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي 2021، حيث كان عدد التلاميذ الذين أدوا الاختبارات هذا العام قارب على 853 ألف طالب وطالبة تقريباً، برغم وجود فيروس كورونا ألا إن الحكومة الجزائرية أصرت على الامتحانات في هذا العام، عكس العام الماضي الذي ألغت فيه الاختبارات للمرحلة التعليمية الابتدائية والعديد من المراحل الأخري، لهذا نقدم لكم في الأسطر التالية كيفية استخلاص نتيجة المرحلة الابتدائية بخطوات بسيطة.

تتم خطوات الحصول على نتيجة السانكيام 2021 التعليم الابتدائي من خلال موقع الديوان الوطني وإتباع بعض النقاط التالية:

أكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر اليوم عن موعد ظهور نتيجة شهادة السانكيام 2021، بعد أن أكدت مدير التربية الوطنية السيد نذير خنيسوس على انتهاء تصحيح جميع الاختبارات أمس، ويتم رفع النتيجة اليوم وحتي السبت الموافق 20 يونيو 2021، عبر موقع cinq.onec.dz الوحيد المتاح عليه النتيجة فور إعلانها، علي جانب اخر أكدت المصادر التعليمية في الجزائر أن نسبة النجاح هذا العام ما بين 85 إلي 87% وفي حالة تطبيق نظام الإنقاذ تصل النسبة إلي 90%.

يذكر أن الاختبارات الخاصة بالشهادة الابتدائية قد انتهت في السابع من شهر يونيو 2021 وأكدت وزارة التربية الوطنية علي ارتفاع نسب النجاح هذا العام، علي جانب أخر ناشدت الوزارة علي ضرورة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ لسهولة الحصول علي المعلومات والنتائج والمعدلات.

في الختام: نؤكد أننا على علم بحالة القلق الذي يصاحب كل الأسر هذه الساعات، فمن هنا نساعدك ضع اسمك ورقم التسجيل في التعليقات وسنقدم لكم النتيجة في التعليقات اسفل موضوعنا هذا نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 موقع الديوان الوطني cinq.onec.dz.