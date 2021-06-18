أجدد عروض جرير شاشات ذكية تخفيضات سامسونج وال جي

يبحث العديد من راغبي شراء شاشات التليفزيون عن عروض جرير شاشات وذلك لما تقوم المكتبة من توفيره من عروض مكتبة جرير المتميزة على جميع المنتجات بداخل المكتبة، كما أن المكتبة توفير أسعار تنافسية على شاشات التليفزيون الذكية بأنواعها المختلفة، ويمكن معرفة أسعار الشاشات في مكتبة جرير عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض جرير شاشات.

عروض جرير شاشات

تتميز عروض جرير شاشات بتوفيرها لأنواع متعددة من الشاشات لماركات عالمية كشاشات سامسونج وإل جي وسوني بالإضافات إلى العديد من الأنواع الأخرى والتي يفضلها الأفراد من داخل المملكة، ومن خلال عروض جرير إلكترونيات يمكن الحصول على الشاشات بأسعار مخفضة وهدايا قيمة من مكتبة جرير.

أسعار الشاشات في مكتبة جرير

توفر مكتبة جرير العديد من الماركات العالمية للشاشات وفيما يلي سوف نذكر أسعار أفضل هذه الماركات وأسعارها:

أسعار شاشات ال جي في مكتبة جرير

وفيما يخص عروض وأسعار شاشات ال جي في مكتبة جرير فهي كما يلي:

شاشة ال جي 65 بوصة 4K أوليد ذات اللون الأسود والحجم المتميز بسعر 8499 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 17999 ريال وبذلك يحصل العميل على خصم بنسبة 53% بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التوصيل المجاني.

شاشة ال جي 86 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي بسعر 9799 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 18999 ريال ويستفيد العميل بنسبة خصم 48% ويمكنه الحصول على التوصيل المجاني على التليفزيونات الذكية.

أسعار شاشات سامسونج في مكتبة جرير

تعد الشاشات من سامسونج أكثر الشاشات طلبًا من العملاء نظرًا لكفاءتها في العمل ووضوح ونقاء الشاشة ومن أفضل عروض شاشات سامسونج من مكتبة جرير: