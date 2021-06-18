نظام التشغيل ويندوز 11 windows وأبرز الإمكانيات عقب التخلي عن ويندوز 10

نظام التشغيل ويندوز 11 ، هو أحدث أنظمة الشتغيل الإلكترونية التي أعلنت عنها، شركة مايكروسوفت الرائدة في أنظمة التشغيل. هذا الخبر الذي تم إعلانه منذ يومين فقط، بأن النسخة التشغيلية windows 11 في طريقها إلى المستخديمن، والذي كان بمثابة صدمة لهم، خاصة وان الشركة كانت قد أعلنت منذ إطلاقها نسخة تشغيل ويندوز 10 بأنها هي الأخيرة على الإطلاق. ما تسبب في بحث المستخدمين المحموم عن أية تفاصيل تتعلق بتلك النسخة، التي اضطرت مايكروسوفت للتراجع عن قرارها بشأن نسخة windows 10، والتي قيل بأنها الأخيرة. ولكن بهذا الإعلان يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت لدى الشركة.

عقب التسريبات بشأن نسخة التشغيل windows 11، بدأ العديد من المستخدمين في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك الكثير من الزخم، في البحث عبر المحركات العملاقة عن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز لعام 2021، بل بدأ البعض كذلك في البحث عن تحميل ويندوز 11 32 بت، وتحميل ويندوز 11 64 بت. بالإضافة إلى البحث عن شكل ويندوز 11، والاتجاه صوب تحميل خلفيات ويندوز 11، بل وكيفية تحميل ويندوز 11 نفسه عبر الإنترنت.