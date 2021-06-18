نظام التشغيل ويندوز 11 windows وأبرز الإمكانيات عقب التخلي عن ويندوز 10

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نظام التشغيل ويندوز 11 ، هو أحدث أنظمة الشتغيل الإلكترونية التي أعلنت عنها، شركة مايكروسوفت الرائدة في أنظمة التشغيل. هذا الخبر الذي تم إعلانه منذ يومين فقط، بأن النسخة التشغيلية windows 11 في طريقها إلى المستخديمن، والذي كان بمثابة صدمة لهم، خاصة وان الشركة كانت قد أعلنت منذ إطلاقها نسخة تشغيل ويندوز 10 بأنها هي الأخيرة على الإطلاق. ما تسبب في بحث المستخدمين المحموم عن أية تفاصيل تتعلق بتلك النسخة، التي اضطرت مايكروسوفت للتراجع عن قرارها بشأن نسخة windows 10، والتي قيل بأنها الأخيرة. ولكن بهذا الإعلان يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت لدى الشركة.متطلبات ويندوز 11
عقب التسريبات بشأن نسخة التشغيل windows 11، بدأ العديد من المستخدمين في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك الكثير من الزخم، في البحث عبر المحركات العملاقة عن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز لعام 2021، بل بدأ البعض كذلك في البحث عن تحميل ويندوز 11 32 بت، وتحميل ويندوز 11 64 بت. بالإضافة إلى البحث عن شكل ويندوز 11، والاتجاه صوب تحميل خلفيات ويندوز 11، بل وكيفية تحميل ويندوز 11 نفسه عبر الإنترنت.شكل نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد
- حملت التسريبات بشأن windows 11، عددًا من المعلومات لمستخدمي مايكروسوفت، من بينها وأبرزها هو واجهة windows 11 الجديد، بل ونسخة ويندوز 11 نفسه، بعد تحويله إلى نسخة ISO، يمكن تحميلها عبر الإنترنت، أو لترقية ملف تشغيل ويندوز 10، لمن يرغب في خوض تجربة نسخة التشغيل الجديدة من مايكروسوفت، مع العلم أن النسخ التشغيلية المسربة، عادة ما تنكون ضعيفة للغاية وممتلئة بالكثير من الأخطاء والمشاكل، التي قد تتسبب في انهيار النسخة كليًا، مع طول فترة الاستخدام.
- يأتي windows 11، بمواصفات مختلفة عن نسخة التشغيل ويندوز 10 السابق له، من حيث شكل النظام نفسه، حيث تأتي النوافذ في الويندوز الجديد، مستديرة بشكل ملحوظ، مع اتخاذها زوايا حادة بشكل كبير.
- بالإضافة إلى اختلاف الأيقونات في شريط المهام أسفل الشاشة، حيث تأتي في منتصف الشاشة وليس في الجوانب كما هو معتاد.
- كما قامت مايكروسوفت بتنظيم الشاشات الفرعية، والأيقونات لتبدو أكثر راحة للمستخدم عن قبل.
- كما تقدم النسخة الحديثة، عددًا من الإمكانيات الإصافية، مثل قوالب Widget، لتنسيق الأيقونات عبر واجهة النسخة، بما يمكّن المستخدم من عمل التنسيقات المناسبة لاحتياجاته.
- ويمكنك من خلاله أيضًا تدوين أية برامج وتطبيقات، والعمل عليها مثل انستجرام، واسترجاع الصور المحذوفة من انستقرام كذلك عبر هذه النسخة، الداعمة لكل الملفات.
- هذا بالإضافة إلى إتاحة، شريطًا بالأسفل، يستعرض أبرز الأخبار العالمية والقصص، عقب ضبطه، من خلال نسختك الجديدة.
- وأيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الرسمي لمايكروسوفت، للإعلان عن تفاصيل ومتطلبات تشغيل ويندوز الجديد.
الوسوم
نظام التشغيل ويندوز 11 ، هو أحدث أنظمة الشتغيل الإلكترونية التي أعلنت عنها، شركة مايكروسوفت الرائدة في أنظمة التشغيل. هذا الخبر الذي تم إعلانه منذ يومين فقط، بأن النسخة التشغيلية windows 11 في طريقها إلى المستخديمن، والذي كان بمثابة صدمة لهم، خاصة وان الشركة كانت قد أعلنت منذ إطلاقها نسخة تشغيل ويندوز 10 بأنها هي الأخيرة على الإطلاق. ما تسبب في بحث المستخدمين المحموم عن أية تفاصيل تتعلق بتلك النسخة، التي اضطرت مايكروسوفت للتراجع عن قرارها بشأن نسخة windows 10، والتي قيل بأنها الأخيرة. ولكن بهذا الإعلان يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت لدى الشركة.متطلبات ويندوز 11
عقب التسريبات بشأن نسخة التشغيل windows 11، بدأ العديد من المستخدمين في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك الكثير من الزخم، في البحث عبر المحركات العملاقة عن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز لعام 2021، بل بدأ البعض كذلك في البحث عن تحميل ويندوز 11 32 بت، وتحميل ويندوز 11 64 بت. بالإضافة إلى البحث عن شكل ويندوز 11، والاتجاه صوب تحميل خلفيات ويندوز 11، بل وكيفية تحميل ويندوز 11 نفسه عبر الإنترنت.شكل نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد
- حملت التسريبات بشأن windows 11، عددًا من المعلومات لمستخدمي مايكروسوفت، من بينها وأبرزها هو واجهة windows 11 الجديد، بل ونسخة ويندوز 11 نفسه، بعد تحويله إلى نسخة ISO، يمكن تحميلها عبر الإنترنت، أو لترقية ملف تشغيل ويندوز 10، لمن يرغب في خوض تجربة نسخة التشغيل الجديدة من مايكروسوفت، مع العلم أن النسخ التشغيلية المسربة، عادة ما تنكون ضعيفة للغاية وممتلئة بالكثير من الأخطاء والمشاكل، التي قد تتسبب في انهيار النسخة كليًا، مع طول فترة الاستخدام.
- يأتي windows 11، بمواصفات مختلفة عن نسخة التشغيل ويندوز 10 السابق له، من حيث شكل النظام نفسه، حيث تأتي النوافذ في الويندوز الجديد، مستديرة بشكل ملحوظ، مع اتخاذها زوايا حادة بشكل كبير.
- بالإضافة إلى اختلاف الأيقونات في شريط المهام أسفل الشاشة، حيث تأتي في منتصف الشاشة وليس في الجوانب كما هو معتاد.
- كما قامت مايكروسوفت بتنظيم الشاشات الفرعية، والأيقونات لتبدو أكثر راحة للمستخدم عن قبل.
- كما تقدم النسخة الحديثة، عددًا من الإمكانيات الإصافية، مثل قوالب Widget، لتنسيق الأيقونات عبر واجهة النسخة، بما يمكّن المستخدم من عمل التنسيقات المناسبة لاحتياجاته.
- ويمكنك من خلاله أيضًا تدوين أية برامج وتطبيقات، والعمل عليها مثل انستجرام، واسترجاع الصور المحذوفة من انستقرام كذلك عبر هذه النسخة، الداعمة لكل الملفات.
- هذا بالإضافة إلى إتاحة، شريطًا بالأسفل، يستعرض أبرز الأخبار العالمية والقصص، عقب ضبطه، من خلال نسختك الجديدة.
- وأيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الرسمي لمايكروسوفت، للإعلان عن تفاصيل ومتطلبات تشغيل ويندوز الجديد.
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