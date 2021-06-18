أخبار اليمن : ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟
أعلن خبراء المنظمة الطبية البريطانية لسرطان البنكرياس، أن آلام البطن أو الظهر، وفقدان الوزن بسرعة واضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.
ووفقاً لوثائق المنظمة، خلال نمو الورم قد تظهر الأعراض ومن ثم تختفي، فمثلا قد يبدأ الشعور بعدم الراحة في البطن، مثل الألم الاعتيادي، ولكنه بعد ذلك ينتقل إلى الظهر.
وبحسب للخبراء "يمكن أن يشتد الألم عندما يستلقي المريض، ويخف عند الجلوس وقد يخف عند الانحاء للأمام".
ومن الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس التي جاء ذكرها في وثائق المنظمة، فقدان الشهية والشعور بالوهن واصفرار الجلد وبياض العين، وفقا لروسيا اليوم.
ويشير الخبراء، إلى أنه من الضروري إبلاغ الطبيب عن أي من الأعراض المذكورة إذا استمرت أكثر من أربعة أسابيع.
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