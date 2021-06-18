يورو 2020.. السويد تضع قدما في دور الـ16

أحرز إميل فورزبيرغ أول هدف للسويد في بطولة أوروبا 2020، لتتغلب 1-صفر على سلوفاكيا وتقترب من التأهل عن المجموعة الخامسة، الجمعة.
وفي مباراة بطيئة خلت من الفرص الحقيقية، تسبب مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا في ركلة جزاء في الشوط الثاني، عندما أعاق روبن كوايسون، ولم يخطئ فورزبيرغ جناح لايبزيغ الألماني في التسديد من علامة الجزاء.
وتتصدر السويد ترتيب المجموعة بأربع نقاط من مباراتين، وتتقدم بنقطة واحدة على سلوفاكيا.
وتلتقي إسبانيا (نقطة واحدة) مع بولندا متذيلة الترتيب السبت، بينما تقام الجولة الأخيرة من المباريات الأربعاء، حيث تلعب السويد ضد بولندا وسلوفاكيا ضد إسبانيا.
ووضعت بذلك السويد قدما في دور الـ16، حيث تحتاج للتعادل فقط أمام بولندا للتأهل رسميا، وقد تكون الهزيمة كافية أيضا بالنظر لنتائج الفرق الأخرى.
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