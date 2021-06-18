جوتيريش يدعو العالم للتوحد لإنتاج لقاحات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد جوتيريش على ضرورة تهيئة الظروف لتطعيم كل الراغبين فى أقرب وقت ممكن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف الأمين العام فى مقالة لمجلة "الخدمة والممارسة الدبلوماسية " التى تصدرها الأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية الروسية: "ولكن لا يزال هناك العديد من الدول التى لم تحصل بعد على جرعة واحدة من اللقاحات. يجب التعاون لإنتاج وتوزيع لقاحات كافية للجميع، أى يجب مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية الحالية".

وأعرب جوتيريش فى مقالته التى ستنشر فى يوليو المقبل، عن شكره لروسيا على جهودها فى البحث والتصميم العلمى، وعلى "عرضها السخى لتوفير اللقاحات لموظفى الأمم المتحدة".

ونوه الأمين العام بأن المنظمة الدولية، تتصدى بشكل مواز لنشر المعلومات المضللة عن الوباء وتدعو لشطب الديون المترتبة على الدول الفقيرة لتتمكن من توفير المال للتصدى للأزمة المرافقة للوباء.