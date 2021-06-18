الأردن يدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين. وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد، وكذلك تقيد السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها وفق القانون الدولى كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.

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