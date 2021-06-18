عاجل.. الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على اللائحة السوداء لمنتهكى حقوق الأطفال

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، بأن الأمم المتحدة قررت إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وذلك على خلفية قتل أو تشويه الميليشيا لأكثر من 250 طفلا فى اليمن.





وأدانت الخارجية الأمريكية، الاثنين الماضى، سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة فى عسير جنوب السعودية. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة، مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار. وأدان السفير الفرنسى بالسعودية، لودوفيك بوى، فى وقت سابق، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفا الاعتداء بالجبان.

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