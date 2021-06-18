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عمر شويل - جدة تعرف على سعر وطريقة تشغيل مبخرة عودي على مودي، مبخرة عودي على مودي هي إحدى نتائج الثورة التكنولوجية، حيث أنها مبخرة إلكترونية تجمع بين طراز المبخرة القديمة والحديثة، والقادرة على تغيير نمط حياتك اليومي، وهي من إنتاج شركة عبد الصمد القرشي والذي يتميز بعطوره المميزة في كافة دول العالم العربي، كما أنها من العطور الجذابة التي يفضلها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالتحديد سواء رجال أو نساء، ولمزيد من المعلومات حول مبخرة عودي على مودي تابعوا معنا.

سعر مبخرة عودي على مودي

مبخرة عودي على من أحدث الاختراعات التي توصلت إليها شركة عودي على مودي مؤخراً، وهو جهاز صغير الحجم توضع داخله لتعطي 40 تبخيرة، وفي خلال خمس ثواني فقط يتم تعطير الجسم والمنزل، وتعطي الشركة ضمان لمدة عامين، ويبلغ سعر المبخرة لدى الشركة 200 ريال سعودي، وهي متواجدة في جميع منافذ البيع الموجودة في كافة أنحاء المملكة أو عبر المتاجر الإلكترونية والدفع عبر الفيزا كارت أو الماستر كارت، حيث تقدم الشركة عروض وخصومات تصل إلى 50٪، ويصل المنتج إلى المشتري خلال 5 أيام على الأقل من تاريخ الطلب.

طريقة تشغيل مبخرة عودي على مودي

طريقة تشغيل مبخرة عودي على مودي من أبسط الطرق وأسهلها، حيث يوجد نظامين للتشغيل: يدوي، و تلقائي، فالنظام التلقائي يعتمد على إطلاق التبخيرات مرة كل 5 ثواني، ونظام التشغيل اليدوي يعتمد على تقنية حرق منخفض الحرارة، والتي تقوم بتحويل زيت العود إلى بخور، مما يعطي رائحة أفضل، ويتم تشيغل المبخرة بشكل يدوي بالخطوات التالية:

الضغط على زر التشغيل الموجود على يسار المبخرة باستمرار لمدة ثانيتين.

الضغط على الزر الكبير الموجود في مقدمة المبخرة لمدة 5 ثواني، وسيتم تشغيل المبخرة.