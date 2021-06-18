أفضل المنظفات الطبيعية التي تساعدك على إزالة البقع الصعبة

أفضل منظفات طبيعية تساعد على إزالة البقع ، تجد العديد من سيدات المنزل في وجود صعوبة كبيرة للغاية حول عدم إمكانية التخلص من البقع الصعبة بواسطة المنظفات الكيميائية وخاصة إن يوجد بعض المنظفات لا ينبغي استخدامها في وجود الأطفال الصغار، لهذا يمكنك استخدام بعض المنظفات الطبيعية والآمنة المتوفرة لديك في المنزل والتي تساعد بشكل فعال على التخلص من البقع الصعبة، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقال اليوم على خطوات استخدام أفضل المنظفات الطبيعية لإزالة البقع بمكونات طبيعية وأمنة.

منظفات طبيعية لإزالة البقع

البيكنج صودا: تعتبر البيكنج صودا من أكثر المنظفات التي لها أهمية كبيرة على التخلص من البقع وآمنة بشكل كبير على القماش ولا تتسبب في حدوث أي أضرار على الأطفال، حيث يمكنك وضع كمية مناسبة من البيكنج صودا على مكان البقع وقليل من الماء وتتركها لمدة 15 دقيقة وسوف تلاحظين اختفاء البقع.

عصير الليمون لإزالة البقع

عصير الليمون يحتوي على حمض الاستيك الذي يوجد فيه مادة مبيضة لهذا يجب استخدام كمية بسيطة على الملابس الملونة وتقوم بوضعها على البقع الصعبة، ولكن ينبغي عدم تركها الكثير من الوقت لأنها تتسبب فى تفتيح الألوان ويفضل استخدامها على البقع الصفراء أو الملابس البيضاء تكون آمنة.

استخدام الخل الأبيض لإزالة البقع

الخل الأبيض من المنظفات الطبيعية التي يمكن استخدامها على جميع الملابس ولا تتسبب في حدوث أي إضرار ويفضل استخدام الخل الأبيض ويمنع استخدام خل التفاح حيث يمكن وضع الخل على البقع الصعبة أو يمكن وضعها على الغسالة أثناء تنظيف الملابس ولا يتسبب في حدوث أي إضرار.

الملح للتخلص من البقع

الملح من المنظفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف البقع بشكل آمن عند وضعها عليها لمدة عشر دقائق أو يمكن استخدامها في تنظيف السجاد أو البقع الصعبة ويكون آمن للغاية.