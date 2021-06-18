خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهُوِيَّة 1442 أصبح من أهم المواضيع التي ارتفعت نسب البحث عنها عبر محرك البحث جوجل وذلك من أجل التعرف على نتائج الطلاب.

التي بدأ الإعلان عن قرب ظهورها التي يمكن التعرف عليها من خلال منصة نور عن طريق رَقَم الهُوِيَّة الخاص بالطالب ونتابع معكم من خلال الفقرات التالية رابط الاستعلام عن النتائج.

وكذلك طريقة التسجيل عبر نظام نور بالإضافة إلى كل ما يخص نظام نور من مزايا فتابعونا.

الخدمات التي يقدمها نظام نور

نظام نور هو نظام توفره وزارة التعليم السُّعُودية من أجل تقديم العديد من الخِدْمَات المميزة والرائعة لكل أبناء المملكة عن طريقة الشبكة العنكبوتية ومن ابرز تلك الخِدْمَات:

يختص بجميع الخِدْمَات التعليمية مثل التسجيل في المدارس والتعرف على النتائج وغيرها من الخِدْمَات التي تستطيع التعرف عليها من خلال الإنترنت.

يستطيع المعلم أن يقوم برفع تقييمات الطلبة عبر نظام نور كي يكون الطلبة وأولياء الأمور على دراية بالمستوى التعليمي لهم بشكل كامل.

كما يمكنهم التواصل مع المعلمين من اجل تحسين المستوى والتغلب على نِقَاط الضعف لدى الطلبة.

يستطيع ولي الأمر أن يقوم بالتسجيل للطالب أو الطالبة من أجل الالتحاق بالمدرسة بكل سهولة ويسر من خلال هذا النظام.

يمكن أن يتعرف ولي الأمر على كل ما يخص مستوى أبنائه التعليمي من خلال هذا النظام والتجول بشكل بسيط داخل أقسامه.

طريقة التعامل مع النظام سهلة وبسيطة للغاية ويمكن لولي الأمر أو الطالب التعامل معه بكل سلاسة حيث أن يعتمد على عدم وجود أي تعقيدات مما يجعل عملية التصفح ممتعة للغاية.

يمكن للطلبة التعرف على نتائجهم فور ظهورها حيث يقوم المعلم برفع الدرجات عبر النظام فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات.

الدخول على منصة نظام نور التعليمية .

. الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد ولي الأمر.

اختيار أيقونة تسجيل الأبناء.

اختيار تسجيل طالب جديد.

كتابة كافة البيانات التي سوف تظهر أمامك والتأكد من صحتها بشكل كامل.

التسجيل عبر المنصة يكون قد تم بكل سهولة بمجرد الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهُوِيَّة 1442