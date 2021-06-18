تمويل شخصي أرزاق من البنك السعودي للاستثمار شروط وحاسبة تمويل أرزاق

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي أرزاق ، ويعتبر هذا القرض مجاز من الناحية الشرعية، حيث يمكن للعميل شراء كمية من السلع من البنك السعودي للاستثمار من خلال اتفاقية يتم من خلالها تحديد هامش الربح بالإضافة إلى خطة السداد التي تم اعتمادها، ومن ثم يمكن للعميل بيع السلع من جهة أخرى، كما يمكن أيضا توكيل أحد التجار المعتمدين لدى البنك السعودي لبيع السلع بالنيابة عنك والقيام بإيداع القيمة الإجمالية في حسابك في البنك السعودي، أما فيما يخص السلع التي يتم التعامل بها فهي الأرز والدقيق.

تمويل شخصي أرزاق عبر البنك السعودي للاستثمار

يترافق مع التمويل الشخصي عدة شروط يجب أن يتم استيفائها لأجل الحصول على منتج أرزاق التمويلي والشروط هي:

يجب أن يكون في سن الثامنة عشرة على الأقل

يلزم أن يكون عمر الشخص على الأكثر 60 عام

يشترط أيضا أن يكون موظف في أحد الجهات التي يعتمدها البنك السعودي للاستثمار

يجب أن يكون مستمر بالحد الأدنى شهر واحد في القطاع العام وفي القطاع الخاص ثلاثة أشهر.

تعبئة النموذج المتعلق بالتمويل من البنك السعودي للاستثمار

العمل على تأمين خطاب تعريف صادر عن جهة العمل، ويوضح فيه إجمالي الراتب والبدلات وتاريخ بداية العمل

خطاب تحويل الراتب والموجه للبنك السعودي للاستثمار

صورة عن بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية، يشار إلى أن تمويل أرزاق مخصص للمواطنين السعوديين فقط.

يمكن تسجيل الدخول في حاسبة التمويل الشخصي بمسمى أرزاق، ومن بعدها سحب أيقونة العمر إلى عمرك الصحيح كما في الهوية

بمسمى أرزاق، ومن بعدها سحب أيقونة العمر إلى عمرك الصحيح كما في الهوية قم بتحديد الراتب عبر كتابته بالريال السعودي

قم بتحديد القطاع الذي تعمل فيه

اكتب حجم المدة اللازمة لتسديد الأقساط المتعلقة بهذا التمويل

المبلغ الذي سيظهر بعد الضغط على كلمة احتساب هو تقديري، وليس صحيح 100%، ولمعرفة الرقم الدقيق يمكن للعميل الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم التالي: “8001248000”

كما يمكن أيضا مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مدن ومحافظات المملكة.

ما هي الأوراق اللازمة للحصول على تمويل أرزاق الشخصيحاسبة تمويل أرزاق ورابط التقديم على قرض أرزاق