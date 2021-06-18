طرق تعزيز الثقة بالنفس

الثقة بالنفس جزء أساسي من الإنسانية، وإن الشخص الذي يتمتع بالثقة بالنفس يحب نفسه بشكل عام، وعلى استعداد لتحمل المخاطر لتحقيق أهدافه الشخصية والمهنية، ويفكر بإيجابية في المستقبل، ومع ذلك، فإن الشخص الذي يفتقر إلى ثقته بنفسه، من غير المرجح أن يشعر بأنه قادر على تحقيق أهدافه. ويميل إلى أن يكون لديه منظور سلبي عن نفسه وما يأمل في اكتسابه في الحياة، الخبر السار هو أن الثقة بالنفس شيء يمكنك تحسينه! يتطلب بناء الشخصية أن تكتسب موقفًا إيجابيًا تجاه نفسك وتفاعلاتك الاجتماعية. بينما تتعلم أيضًا التعامل مع أي مشاعر سلبية تنشأ وممارسة قدر أكبر من الرعاية الذاتية.

فوائد الثقة بالنفس

إن امتلاك الثقة بالنفس يمكن أن يجلب العديد من الفوائد – في المنزل وفي العمل وداخل علاقاتك. فيما يلي نظرة على بعض الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها الثقة بالنفس في حياتك

أداء أفضل

بدلاً من إضاعة الوقت والطاقة في القلق من أنك لست جيدًا بما يكفي، يمكنك تكريس طاقتك لجهودك .لذلك في النهاية، ستؤدي بشكل أفضل عندما تشعر بالثقة.

العلاقات الصحية

امتلاك ثقتك بنفسك لا يؤثر فقط على شعورك تجاه نفسك، ولكنه يساعدك على فهم الآخرين وحبهم بشكل أفضل. يمنحك أيضًا القوة للابتعاد إذا لم تحصل على ما تستحقه.

الانفتاح لتجربة أشياء جديدة

عندما تؤمن بنفسك ، فأنت أكثر استعدادًا لتجربة أشياء جديدة. سواء كنت تقدم طلبًا للحصول على ترقية أو اشتركت في فصل طبخ ، فإن إخراج نفسك من هناك يكون أسهل كثيرًا عندما تثق بنفسك وقدراتك.

توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين

سواء كنت تقارن كيف تنظر إلى أصدقائك على Facebook أو تقارن راتبك بدخل صديقك، فإن المقارنات ليست جيدة. في الواقع ، وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة Personalality and Individual Differences وجود صلة مباشرة بين الحسد والطريقة التي تشعر بها تجاه نفسك.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين قارنوا أنفسهم بالآخرين شعروا بالحسد. وكلما زاد حسدهم ، شعروا بالسوء تجاه أنفسهم.

إذا كنت تشعر بالحسد من حياة شخص آخر ، فذكر نفسك بنقاط قوتك ونجاحاتك. ضع في اعتبارك الاحتفاظ بمجلة امتنان مستمرة لمساعدتك على التركيز على حياتك الخاصة وليس حياة الآخرين.

الثقة بالنفس هي موقف يتعلق بمهاراتك وقدراتك. هذا يعني أنك تقبل وتثق بنفسك ولديك شعور بالسيطرة في حياتك. أنت تعرف نقاط قوتك وضعفك جيدًا ، ولديك نظرة إيجابية عن نفسك. أنت تضع توقعات وأهدافًا واقعية ، وتتواصل بحزم ، وتستطيع التعامل مع النقد.