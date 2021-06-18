شروط تمويل سيارات بنك الرياض في السعودية 1443 والأوراق المطلوبة للتقديم ،يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات والعروض الخاصة للعملاء سواء كانوا العملاء سعوديين أو غير سعوديين أجانب ومقيمين ولعل أهم هذه الخدمات هو تمويل السيارات الذي يتم تقديمه بشروط معينة للمواطنين والمقيمين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافة التفاصيل الخاصة بالحصول علي تمويل سيارات من بنك الرياض.



يقدم بنك الرياض تمويل لشراء السيارات للمساعدة في توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة للمقيمين والمواطنين السعوديين.



يقوم البنك بتوفير إمكانية امتلاك السيارة التي تريدها من خلال برامج التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمنح البنك تمويل السيارات بشروط وإجراءات بسيطة وتكون هذه الإجراءات سهلة للسداد.

تختلف وتتعدد الشروط للحصول علي تمويل السيارات من بنك الرياض للمواطنين السعوديين المحولة رواتبهم عن الذين لم يتم تحويل رواتبهم وذلك على النحو التالي:

المواطنين السعوديين المحولة رواتبهم ألا يقل عمره المتقدم عن 21 سنة. وأن لا يقل الراتب عن أقل من 4000 ريال. لا تتواجد مدة خدمة مطلوبة لهذا النوع من التمويل . ويدجي علي الفرد إرفاق خطاب تحويل راتب موجه إلى بنك الرياض.

المواطنون السعوديون الذين لم تحوّل رواتبهم ألا يقل عمره عن 21 سنة. أن لا يقل الراتب الصافي عن 6000 ريال. تتطلب فترة خدمة لا تقل عن 3 أشهر.

شروط التمويل لغير السعوديين 1442 الحصول على تمويل سيارة لغير السعوديين المحولة رواتبهم هو: أن تكون من القطاع العام أو الخاص. ألا يقل العمر عن 21 سنة. أن لا يقل الراتب الصافي عن 4000 ريال. أقل من 3 شهور للخدمة . إرفاق خطاب تحويل الأجر إلى البنك.

غير السعوديين الذين لم تحوَّل رواتبهم أن يكون المستفيد من القطاع العام أو الخاص ألا يقل عمره عن 21 سنة. أن لا يقل الراتب الصافي عن 8000 ريال. مطلوب مدة لا تقل عن 3 شهور.

تمويل السيارات لأطراف ثالثة شروط الجهات المعنية. ألا يقل عمره عن 21 سنة. أن لا يقل الراتب الصافي عن 6000 ريال.

الكيانات غير المدرجة العملاء غير المسددة ألا يقل عمره عن 21 سنة. أن لا يقل الراتب الصافي عن 8000 ريال. يمنح التمويل للعملاء والمقيمين السعوديين. يشترط أن تكون تابعة للقطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة للسعوديين عن 3 أشهر يجب ألا تقل مدة الخدمة للمقيمين عن 6 أشهر.

يتطلب الحصول على تمويل السيارة من البنك إرفاق المستندات التالية:

إحضار رخصة القيادة الأصلية سارية المفعول. تعبئة بيانات نموذج طلب تمويل إيجار السيارة. إحضار أصل الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة بشرط أن تكون سارية المفعول. إرفاق عرض أسعار من الوكيل أو المعرض بشرط أن يكون من الجهات المعتمدة لدى البنك. إحضار نسخة القيادة الأصلية بشرط ان تكون سارية المفعول. شهادة تحويل الراتب.

مميزات قرض السيارات من بنك الرياض

هناك العديد من المميزات التي يمنحها لك البنك في هذا التمويل الخاص بتمويل السيارات

من بنك الرياض ، وهذه المميزات هي :