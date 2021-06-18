أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعة

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خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 110 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 110 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والجبلية والتحيتا، و5 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والتحيتا. وأشار المصدر إلى رصد 5 خروقات بقصف مدفعي و97 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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