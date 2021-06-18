أعلن اتحاد كرة القدم في الدنمارك، الجمعة، أن نجم المنتخب كريستيان إريكسن غادر المستشفى، بعد 7 أيام قضاها هناك.
وغادر إريكسن المستشفى بعد عملية ناجحة خضع خلالها لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال مباراة بلاده أمام فنلندا، وفقا لبيان الاتحاد.
وعاش العالم ساعات من الحزن والترقب في أعقاب سقوط إريكسن مغشيا عليه، السبت، في مستهل مشوار منتخبي الدنمارك وفنلندا بكأس أمم أوروبا.
وترنح إريكسن (29 عاما) للحظات من دون أن يلتحم معه أحد ثم سقط على أرض الملعب، فيما تدخل الطاقم الطبي بسرعة لإنقاذه ونقله إلى مستشفى قريب، وتوقف اللقاء لفترة قبل استكماله مرة أخرى.
وصرح إريكسن لأول مرة الثلاثاء الماضي قائلا في تغريدة: "شكرا جزيلا للجميع من مختلف أنحاء العالم على رسائلهم الجميلة والتي تعني لي الكثير ولعائلتي".
وتابع: "إني بخير رغم الظروف التي مررت بها. لا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى".
واختتم رسالته قائلا: "سأشجع الرفاق في منتخب الدنمارك خلال مبارياتهم القادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الدنمارك.. إعلان "الخبر السار" بشأن إريكسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.