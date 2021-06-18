الناتو يعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة

وجاء فى بيان عن الناتو: "نأسف بشدة لقرار روسيا الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.. هى وثيقة مهمة ملزمة قانونا تعزز الشفافية والأمن والاستقرار، فضلا عن الثقة المتبادلة فى المنطقة الأوروأطلسية.. ندعو روسيا إلى استخدام ما تبقى من دخول انسحابها حيز التنفيذ من الاتفاقية لإعادة النظر فى قرارها".
وأكد الحلف، أنه "يسعى إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق، أن "روسيا ستنسحب من معاهدة السماء المفتوحة بحلول الـ18 من ديسمبر المقبل، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول الأعضاء".
وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التى أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة تابعة للدول الأعضاء فى أجواء بلدان الاتفاق، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا فى جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التى تهمها، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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