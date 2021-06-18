فيديو- مايك بنس: جرائم القتل والعنف زادت بأكثر من الثلث فى عهد بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال بنس -فى تغريدة له عبر موقع تويتر- "فى أغسطس الماضى، أخبرت الشعب الأمريكى أنهم لن يكونوا بأمان فى أمريكا جو بايدن". وأضاف بنس "بشكل مأساوى، ازدادت جرائم القتل بأكثر من الثلث فى أكبر مدننا". وتابع بنس "أدت جهود الديمقراطيين لوقف تمويل الشرطة إلى اندلاع موجة جرائم عنيفة تعيث فسادا فى جميع أنحاء البلاد".

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