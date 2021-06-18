مقتل شخصين بانفجارين قرب مقر حزب يسانده جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقالت مواقع إخبارية على الإنترنت إن أحد الإنفجارين استهدف سيارة عسكرية، كانت تقف أمام مقر حزب اتحاد التضامن والتنمية، الذى يعتبر ظهيرا سياسيا للجيش فى ضاحية تاموى فى مدينة يانجون.

وفى الآونة الأخيرة تسارعت وتيرة الانفجارات فى البلدات والمدن بأنحاء ميانمار بينما يحاول الجيش فرض النظام بعد انقلابه فى الأول من فبراير على حكومة الزعيمة المنتخبة سان سو تشى.

ورموز الحكم العسكرى هم الأهداف الرئيسية للانفجارات. ويقول المجلس العسكرى الحاكم إن "إرهابيين" مرتبطين بالحكومة التى أطيح بها مسؤولون عن الانفجارات، بحسب قناة "روسيا اليوم".