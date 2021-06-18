نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات المصرية خطوات وطرق الاستعلام عنها

هناك حالة من التوقع الكبير من أجل معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في مختلف المحافظات المصرية حيث يبحث عديد طلاب. عن طرق التعرف على نتيجة الفصل الإعدادي الثالث 2021. خاصة بعد الإعلان الاخير من العديد من المحافظات المصرية النتائج في الساعات القليلة الماضية. مثل محافظة الإسماعيلية والإسكندرية، القاهرة وغيرها من الحافظات الأخرى. خلال الأيام القليلة الماضية، علاوة على ذلك كشف العديد من المحافظين على نتائج الصف الثالثة الاعدادي وأعلنوا عن العشرة الأوائل ومعدلات النجاح. وسنوضح لكم في السطور التالية كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية وأهم الروابط التي يمكن الولوج إليها لمعرفة النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني

بعد اقتراب موعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بجميع المحافظات. يمكنك التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الفصل الإعدادي الثالث 2021. يأتي ذلك بعد أن أكد عدد كبير من مديريات التعليم بمصرإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الأسبوع المقبل. ونذكر منها: الشرقية، الجديد، الدقهلية والقليوبية، الفيوم وأسيوط وقنا، الغربية وسوهاج وغيرها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

يتضح لنا من تصريحات رسمية من جميع المديريات أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن نتائج المرحلة الاعدادية في مختلف المحافظات ، حيث أكدت المديريات أن العمليات التصحيحية قد اكتملت خلال الفترة السابقة وحاليا تتم عملية المراجعة والمتابعة وصب الدرجات واعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.

طرق ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نقدم لكم عبر موقع ثقفني الإخباري رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات الترم الثاني. والمتوقع الاعلان عن نسب النجاح والعشر الاوائل خلال الايام القليلة القادمة وذلك من خلال العيدي من الطرق التالية:

الطريقة الاولى: الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم من أجل الإطلاع على النتيجة يجب عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك. وذلك من خلال رابط الوزارة فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميا

أما الطريقة الثانية: ادخل إلى موقع إدارة التربية والتعليم بالمحافظة الذي تنتمي إليها واستعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث تقوم مديريات التعليم برفع النتائج بمجرد اعتمادها من قبل المحافظ.

الطريقة الثالثة : احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 من خلال التطبيق الإلكتروني “نتائج الامتحانات” ، والذي يتم تنزيله من متجر جوجل بلاي على أي هاتف يعمل بنظام Android.

ننتقل إلى الطريقة الرابعة : الدخول إلى بوابة المحافظة التي تنتمي إليها ، حيث يتم تحميل النتيجة غالبًا على البوابة الرسمية للمحافظة على مستوى 27 محافظة عبر رقم الجلوس والاسم.

يذكر انه تسمح بعض مديرريات التربية بمحافظات مصر. بإعلان نتائج نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الموقع الإلكتروني لكل قسم تعليمي على حدة.