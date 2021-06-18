نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021، كشفت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الآن عن اقتراب موعد ظهور نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وقد طال انتظارها مما تسبب في حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور والطلاب، وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية الوطنية على انتهاء كافة إجراءات صدور نتائج المتوسط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي أطلقته الوزارة مؤخراً خصيصا للاستعلام عن معدلات الطلاب من خلاله.

نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، للاستعلام عنها بشكل إلكتروني من المنزل حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية بأنه جاءت نسب النجاح في المرحلة المتوسطة مرتفعة هذا العام مقارنة بنتيجة العام الماضي، وأرجع ذلك لإدخال بعض الأساليب الحديثة في المسيرة التعليمية.

رابط نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021

يمكن لأولياء التلاميذ الآن الاطلاع على كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 “السانكيام” فور صدورها، من خلال تسجيلهم لحساب جديد عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، باتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي نذكرها لكم في السطور التالية:-

يقوم ولي الأمر بالضغط على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج.

الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج. ومن ثم يضغط على خيار تسجيل جديد.

عند فتح نافدة التسجيل عليه بإدخال بياناته كاملة ثم يختار اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمهما فيما بعد

بعد ذلك يضغط على تأكيد ليتم حفظ بياناته.

بعد نجاح فتح حساب جديد في موقع فضاء أولياء التلميذ يتمكن ولي الأمر بعد ذلك من الدخول عليه والضغط على معدلات التلاميذ المتمدرسين ويدخل بيانات ابنه كاملة ويضغط على عرض النتيجة.