كشف النقاط.. نتائج شهادة التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء الاولياء

نتائج شهادة التعليم الابتدائي، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن ظهور نتائج التعليم الابتدائي 2021، وذلك بعد أن أنتهى جميع الطلاب في كافة ولايات الجزائر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكشفت الوزارة أنه سيتم الإعلان على نتائج الطلاب بشكل إلكتروني من خلال رابط مخصص عبر موقع فضاء أولياء التلميذ.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

أتاحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الموقع الرسمي الخاص بها لإعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، والجميع في انتظار الافراج عن النتيجة في غضون ساعات قليلة وفقا لما صرحت به الوزارة، حيث أكدت أنه تم بالفعل الانتهاء من جميع العمليات الخاصة بتصحيح أوراق الامتحان ومراجعة ورصد الدرجات، وما تبقى سوى تجهيز كشوفات الطلاب لرفعها عبر الموقع، كما أشارت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على معدلات أبنائهم من خلال التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي

يمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، باتباع بعض الخطوات البسيطة نذكرها لكم فيما يلي:-

تسجيل الدخول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد. بعد ذلك يجب ملء استمارة البيانات الموجودة.

إدخال اسم المستخدم والبريد الالكتروني وكلمة المرور ورقم الموبايل.

بعد نجاح عملية التسجيل يجب اتباع ما يلي للاستعلام عن النتيجة:-

يدخل ولي الأمر على حسابه في موقع فضاء اولياء التلاميذ

يقوم بالضغط على الأبناء المتمدرسين، ويقوم بإدخال بيانات الطالب

ويضغط على عرض النتيجة.

الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي عبر موقع الوزارة

يوفر كذلك الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية بالجزائر نتائج شهادة التعليم الابتدائي، ويمكنكم الحصول عليها باتباع ما يلي:-