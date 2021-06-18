سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max ، هو أحدث الهواتف الجديدة التي تستعد شركة آبل العالمية بطرحها بالأسواق العالمية قريباً وتشير الأخبار أن الجوال سوف يتم طرحه بالأسواق خلال شهر أكتوبر 2021م، والجوال يحتوي على أعلى المواصفات والإمكانيات، حيث يأتي بأقوى إصدار واي فاي للحصول على إنترنت أسرع وتحسين أداء التطبيقات، وتأمل شركة آبل الأمريكية أن يحقق الهاتف النجاح الذي حققته سلسلة هواتف iPhone 12، وموبايل iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، وتتضمن هذه السلسلة أيضاً iPhone 13، وجوال iPhone 13 Pro، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 13 Pro Max.

مواصفات جوال iPhone 13 Pro Max

يحتوي هاتف ايفون 13 برو ماكس على العديد من المواصفات والإمكانيات الكبيرة وهى كما يلي:-

يأتي بشريحة اتصال واحدة أو شريحتين اتصال حسب الدولة وهى من نوع Nano Sim. يدعم شبكة الجيل الثاني الـ 2G وشبكة الجيل الثالث الـ 3G وشبكة الجيل الرابع الـ 4G كما يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس الـ 5G. واجهة الجوال مصنوعة من زجاج غوريلا، وظهر الهاتف أيضاً مصنوع من الزجاج، كما أن الإطار الجانبي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يدعم الموبايل مقاومة الغبار الماء. يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد. يأتي الجوال بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة الصلبة، الإصدار الأول بذاكرة 128 والثاني بذاكرة 256 والثالث بذاكرة 512 جيجابايت، ويأتي بنوعين من الذاكرة العشوائية الأول بسعة 6 جيجابايت والثاني بسعة 8 جيجابايت “رام”، والهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع المساحة التخزينية. يحتوي الجوال على معالج من نوع Apple A14 Bionic يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر بسر 2×3.1 GHz كما يأتي بمعالج رسومي من نوع ( Apple GPU (4-core graphics. يأتي الموبايل بميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضجيج أثناء التحدث في الهاتف أو التصوير أو التسجيل. يحتوي على تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، ويدعم نظم الملاحة العالمية مثل الـ A-GPS GLONASS GALILEO BDS . يدعم الجوال العديد من المستشعرات مثل مستشعر الـ Face ID. ومستشعر التسارع والتقارب، والبوصلة، والضغط الجوي. يحتوي على مكبر صوت “Loudspeaker” بصوت ستيريو ويدعم خاصية الـ Dolby Atmos. يدعم منفذ الـ 2.0 USB وهو من نوع الـ Type-C ويدعم خاصية الـ On-The-Go. نظام التشغيل الموبايل iOS 15. يأتي الجوال بألوان عديدة الأسود والأزرق والذهبي والأبيض والفضي.

مواصفات شاشة ايفون 13 برو ماكس

تحتوي شاشة iPhone 13 Pro Max على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:

الشاشة الهاتف من نوع Super Retina XDR OLED، بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وقوة إضاءة الشاشة 800 شمعة.

تبلغ مساحة الشاشة 6.3 بوصة بدقة 1170* 2532 بكسل.

تدعم شاشة الجوال أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 للحصول على محتوى أكبر عند تشغيل الفيديوهات.

تشغل شاشة الهاتف نسبة 86.6٪ من واجهة الجوال الأمامية.

تحتوي على طبقة حماية من زجاج مقاوم للخدش، وتحتوي على طلاء مقاوم للزيت، بالإضافة إلى ذلك تدعم خاصية HDR10+ وخاصية Dolby Vision.

مواصفات كاميرات iPhone 13 Pro Max

يحتوي هاتف ايفون 13 برو ماكس على ثمانية كاميرات، 6 كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف سداسية، دقة الكاميرا الأولى 24 ميجا (dual pixel) بفتحة عدسة قطرها F/1.6 والعدسة من النوع الـ wide وتستخدم في التصوير الواسع، وتعتبر الكاميرا الأساسية للجوال، كما تدعم تقنية التثبيت البصري الـ OIS، ودقة الكاميرا الثانية 20 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها F/2.4 وهى من النوع الـ ultra wide وهى خاصة بالتصوير الواسع جداً والتقريب وتدعم خاصية التثبيت البصري الـ OIS وتدعم تقنية الزوم دون فقدان لجودة التصوير، ودقة الكاميرا الثالثة 16 ميجا بكسل، وهى من نوع (telephoto) وتدعم optical zoom، ودقة كاميرا الموبايل الرابعة 12 ميجا بكسل، وتستخدم في عمل العزل والبور تريه ودقة العدسة الخامسة 8 ميجا بكسل، ودقة العدسة السادسة 5 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات الخلفية خاصية الـ LED flash, HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، بمعدل التقاط صور 60/24/30، وجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط صور 240/120/60/30 إطار لكل ثانية. كاميرا الجوال الأمامية “مزدوجة” الاولي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها F/2.2 وهى من النوع الـ Wide، وتدعم التصوير الواسع وتدعم التصوير الـ HDR ، gyro-EIS، ودقة كاميرا الجوال الثانية 12 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات الأمامية خاصة SL 3D كما تدعم فتح الجوال من خلال الـ Face ID. تدعم العدسات الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، ومعدل التقاط صور 24/60/30 إطار لكل ثانية، وتصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080، ومعدل التقاط صور 120/60/30 إطار لكل ثانية.

مواصفات بطارية جوال iPhone 13 Pro Max

بطارية الجوال كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير، كما تدعم خاصية الشحن السريع، وتدعم خاصية الشاحن اللاسلكي بقوة 25 وات، بالإضافة إلى ذلك تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات، والبطارية تستمر في العمل لمدة 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من الجوال وتستمر في العمل لمدة 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الإنترنت، وتستمر في العمل لمدة 90 ساعة عند تشغيل الصوتيات.

مميزات جوال آيفون 13 برو ماكس

سوف نتعرف على مميزات جوال أيفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-

يدعم الاتصال قريب المدى. سماعات الهاتف الخارجية من نوع ستريو. شاشة الجوال تحتوي على طبقة حماية من الكسر والخدوش. يحتوي الموبايل على معالج قوي، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر، ويعطينا أداء قوى عند تشغيل الألعاب. كاميرات الهاتف تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة، كذلك تعطينا فيديوهات بجودة الـ 4K.

سعر ايفون 13 برو ماكس

سوف نتعرف على سعر iPhone 13 Pro Max في الدول العربية وهى كما يلي:-