تردد قناة تونس الوطنية 1 عالي الدقة الناقلة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور نصف النهائي الأفريقي

التلفزيون التونسي الذي أنطلق عام 1966 يضم العديد من القنوات ومنها قناة تونس الوطنية، والتي يبحث عشاق الرياضة عن تردد قناة تونس الوطنية 1، لنقلها لقاء القمة الأفريقي بين الترجي التونسي والأهلي المصري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقا على ترددها الأرضي، فقد أعلنت القناة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نقل اللقاء في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لتونس، وهو ما جعل عشاق الفريقين في العالم العربي من المحيط إلي الخليج يبحثون عن التردد الجديد للقناة، وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال، والذي نعرض فيه تردد القناة عبر كافة الأقمار الصناعية التي تغطي المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقا.

نايل سات 10796 الاستقطاب V الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5 عرب سات 12643 الاستقطاب H الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5 يوتلسات hd 10873 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 التصحيح 6/5 يوتلسات sd 10796 الاستقطاب عمودي V الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5 بدر hd 12643 الاستقطاب أفقي H الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5

مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

يعطي الاتحاد الأفريقي الحق للفريق الذي يلعب على أرضه، في بث اللقاء على القناة الرسمية للبلد عبر ترددها الأرضي فقط، من أحل أن يستطيع المشاهد داخل البلد متابعة المباراة، ولكن البث الفضائي حق أصيل للاتحاد الأفريقي الذي قام منذ فترة ببيعه لمجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وسوف تقوم القناة التونسية الوطنية ببث اللقاء على الهواء مباشراً في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لتونس، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة تونس الوطنية 1 التردد الأرضي

تقدم القناة التونسية العديد من البرامج المتنوعة منها السياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية، ومن بداية العام الجداري وتحديداً من يوم 2021/01/31، بدأت القناة في البث العالي الجودة عبر القمر الصناعي يوتلسات، من أجل أن تقدم صورة ممتازة لمشاهديها وللقناة جمهور عريض داخل تونس، فهي القناة الأولى من حيث المشاهدة والقناة تمتلك حقوق بث مباريات الدوري التونسي للمحترفين عبر ترددها الأرضي.