يورو 2020.. بريسيتش يحافظ على آمال كرواتيا بهدف رائع

سجل إيفان بريسيتش هدفا رائعا في الشوط الثاني لتتعادل كرواتيا أمام جمهورية التشيك بنتيجة 1-1، الجمعة، في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا 2020، وتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل لأدوار خروج المهزوم.
وكان منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم بعيدا عن أجواء المباراة في الدقائق الأولى، وتلقى ضربة قوية عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح جمهورية التشيك بعد اصطدام ذراع المدافع ديان لوفرين بوجه المهاجم باتريك شيك داخل المنطقة.
واستجمع شيك قواه وأنفه ينزف بعد اللعبة، وسدد الكرة في الزاوية السفلى للمرمى ليتصدر قائمة هدافي البطولة بهدفه الثالث.
وأدرك المنتخب الكرواتي التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عندما وصلت الكرة إلى بريسيتش على الجانب الأيسر، وانطلق إلى قلب الملعب وسدد كرة قوية في الزاوية العليا.
وبهذا التعادل يتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة بأربع نقاط، وتلتقي إنجلترا صاحبة المركز الثاني مع اسكتلندا في مباراتهما الثانية في وقت لاحق من الجمعة.
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