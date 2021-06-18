مبعوث أوروبى: قادة إثيوبيا قالوا إنهم يعتزمون إبادة سكان تيجراى

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، حذر المبعوث الأوروبى من أن مثل هذا الهدف "يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقى".
وتعد تصريحات هافيستو، والتى وصف فيها محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد ووزراء آخرين فى فبراير الماضى، من أكثر التصريحات حدة حتى الآن بشأن الصراع حول إقليم تيجراى الواقع شمالى إثيوبيا.
وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبى.
وقال أوتو تورتونين، المستشار الخاص لهافيستو، متحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، إن المبعوث "ليس لديه مزيد من التعليق على هذا الأمر".
وكان هافيستو، قال فى فبراير الماضى إنه عقد "اجتماعات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف" مع آبى ووزراء رئيسيين بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى تيغراى، حيث قتل آلاف المدنيين وظهرت مجاعة فى إقليم يقطنه 6 ملايين نسمة.
ولم يتضح من تصريحات هافيستو التى أدلى بها هذا الأسبوع أى من المسؤولين الإثيوبيين أدلى بالتعليقات بشأن إبادة سكان تيغراى.
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