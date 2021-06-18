الرئيس التونسى: لست مستعدا للحوار مع من نهب مقدرات الشعب

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسى: "لا أقبل أبداً بعقد صفقات تحت جنح الظلام"، مضيفاً أن "البعض يريد تحطيم الدولة.. ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

يأتى هذا بعدما أعلن المتحدث باسم حركة النهضة التونسى، اليوم الجمعة، أن الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" فى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة فى البلاد.

وقد أدت الأزمة السياسية التى تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى ورئيس البرلمان راشد الغنوشى.

يأتى هذا بينما يتجه الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد، إلى تنظيم حوار وطنى دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد، بعد تشكيكه فى مبادرته التى تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.