طريقة تفعيل وإلغاء الرسائل الإعلانات STC 

شركة الاتصالات السعودية، من أكثر الشركات المعروفة داخل المملكة السعودية وبالتالي تقوم بتقديم الخدمات الرقمية والعديد من الخدمات الهامة في هذا المجال وتكون من أشهر الشركات الموجودة داخل المملكة السعودية ومعانيها في مجالها الخدماتي، بجانب وجود الكثير من المزايا الهامة المقدمة لجميع العملاء الرقمية بجانب أنها تتمتع بتقديم كافة الخدمات المتطورة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تفعيل وإلغاء الرسائل الدعائية من شركة الاتصالات السعودية بالتفصيل.

خطوات تفعيل الرسائل الدعائية من شركة الاتصالات

تقوم شركة STC بفرض رسائل اعلانية على جميع العملاء ولكن بطريقة سحرية من خلال العديد من المسابقات التي يتم ارسالها عبر الرسائل على الهواتف المحمولة، وبالتالي يحب الكثير من على العملاء الاشتراك في هذه الرسائل الإعلانية، وبالتالي تقوم قد تمكنت هذه الشركة من تقديم أو أرسال العديد من الرسائل الإعلانية لتفعيل الإعلانات حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم فتح ملف الرسائل الموجود على الهاتف المحمول والضغط على كلمة رسالة جديدة ثم تقوم بكتابة رقم 3322 ويتم إرسالها إلى رقم 900 وتقوم بالضغط على كلمة أرسل، وبالتالي سوف تصل عليك العديد من الوسائل الإعلامية وتعرف كل ما هو جديد من خلال هذه الشركة بجميع الإعلانات.

خطوات إلغاء تفعيل الرسائل الاعلانية

يحب العديد من الأشخاص معرفة كافة الأخبار الجديدة بشكل دائم والبعض الآخر لا يحبون الحصول على معلومات جديدة، وبالتالي الأشخاص الذين يحبون متابعة الأخبار بشكل دائم يشتركون في الرسائل الإعلانية الخاصة بالشركة، وبالتالي سهلت شركة الاتصالات السعودية خطوات إلغاء تفعيل الرسائل الاعلانية على الهاتف المحمول من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الرسائل بالهاتف المحمول الخاص بك ثم اضغط على رسالة جديدة وتضغط على رقم 3311 و تقوم بكتابة رقم 902 ثم الضغط على كلمة ارسال، وبالتالي تكون قد تمكنت من إلغاء تفعيل الرسائل الإعلانية المقدمة من شركة الاتصالات السعودية من خلال الهاتف المحمول الخاص بي.