موعد التسجيل في الجامعات 1443 – 2021 والشروط والمستندات المطلوبة

موعد التسجيل في الجامعات 1443 والشروط والمستندات المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2021/1443 بالمملكة العربية السعودية، حيث تتزايد عمليات البحث يوما بعد يوم على موعد بدء ونسب القبول والتسجيل في الجامعات إلي هؤلاء الطلاب والطالبات الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة، فلكل جامعة من الجامعات شروط وضوابط تحددها للقبول مثل القبول في الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة.

1- عملية التقديم للطلاب:

تبدأ عمليات القبول والتسجيل في الجامعات بمدينة الرياض في الرابع من شهر يوليو 2021 والموافق 24 من شهر ذي القعدة 1442، ويستمر باب القبول والتسجيل متاح حتي 14 من شهر يوليو وذلك للجامعات التالية:

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية بالرياض.

الجامعة المجمعة.

جامعة شقراء.

جامعة الأمام محمد بن سعود.

2- عملية التقديم للطالبات:

تبدأ عملية التسجيل للطالبات في الجامعات السعودية بالرياض يوم 5 يوليو 2021 والذي يوافق 23 ذو القعدة 1442 ويستمر فتح باب التقديم حتي يوم الحادي عشر من يوليو 2021، الموافق 1 ذي الحجة، وتضم الكليات التي يبدا فيها القبول كالتالي:

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

الكلية التقنية.

حددت معظم الجامعات بالمملكة العربية السعودية بعد من الشروط والضوابط للالتحاق في الجامعات أبرزها هي التالي:

ينبغي حصول الطالب أو الطالبة علي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

لا يجب إن يمر علي استخراج شهادة الثانوية العامة اكثر من 5 سنوات.

اجتياز الاختبارات التحصيلية للمتقدم للجامعات.

تقديم المستندات والأوراق لمطلوبة.

اجتياز اختبارات القدرات التي تحددها الجامعة.

أن يكون مجموع المتقدم متوافق مع الكلية.

لا تستقبل الجامعات السعودية اكثر من 5% من الطلاب والطالبات الغير سعودية.

كي يتم قبول الطالب أو الطالبة في الجامعة عليه بالقيام بتقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، حيث أن اهم هذه المستندات الواجب توافرها كالتالي:

6 صور شخصية للطالب أو الطالبة المتقدم.

شهادة اجادة اللغة الانجليزية.

أيصال دفع المصروفات.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة الثانوية العامة.

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