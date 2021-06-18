أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

الدواجن في مصر أمر مثير للجدل وخاصة في تلك الأوقات التي ينتشر فيها الأمراض الموسومية للطيور، ففي هذا الوقت من العام تصل بورصة الدجاج ذروتها وقد أقر مسئول شعبة الدواجن في الغرف التجارية بمحافظة القاهرة أن أمور اللحوم البيضاء ومتعلقاتها مازالت تحت السيطرة وليس هناك أي قلق حيال ذلك فالمنتجات تصل إلى المستهلك بأسعارها الحقيقية وهم حرصين كل الحرص على تقديم المنتجات بشكل آمن بعيدة كمل البعد عن الغش التجاري الذي قد يصيب المجتمع بالأزمات الاقتصادية ويعكر من صفو المواطنين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

الكيلو جرام من اللحوم البيضاء، في المزرعة يباع بما يقرب على السبعة وعشرون جنيها. ويتم إيصالها إلى المستهلك بسعر ما يقرب من الواحد وثلاثون ونصف جنيه». حسب ما أقره مسئول الغرف التجارية قسم الدواجن والللحوم البيضاء حيال ذلك ، معلقا على أن سعر الكيلو جرام من الدجاج البلدي وصل إلى حوالي ثمانية وثلاثون جنيهًا من المزرعة. كي يبتاعها المستهلك في الأسواق بما يتراوح بين الاربعة والاربعون إلى الخمسة وخمسون.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وقد أوضح المسئول أن أسعار الدواجن، ومشتاقتها تتراوح فيما بين الأسعار الآتية

دجاجة كاملة وصلت لـستة وأربعون جنيهًا.

– وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى ستون جنيهًا.

– تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين ثلاثون إلى أثنان وثلاثون جنيهًا.

– وتم تسجيل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو واحد وخمسون جنيهًا.

– وقد بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحوثلاثة وأربعون جنيهًا.

– وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي ثلاثة وأربعون جنيهًا.

– وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو تسعة وأربعون جنيهًا.

– وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى أثنان وأربعون جنيهًا.

– وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

– سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي ستة وأربعون جنيها.

– وصل سعر كيلو البانيه إلى واحد وثمانون جنيهًا.

– سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو تسعة وستةن جنيهًا.

– وصل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل خمسة وخمسون جنيهًا.

– وصل سعر كيلو جرام من أجنحة دجاج طازجةأربعة وعشرون جنيهًا.

– أرانب طازجة خمسة وثمانون جنيهًا.