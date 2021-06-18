عروض بنده الأسبوعية السعودية في هايبر بنده اليوم على جميع المنتجات وخصم يصل إلى 50%

إنفراد من هايبر بنده السعودية بخصومات لم يسبق لها مثيل في كل فروع بنده السعودية، وكذلك في جميع فروع بندة الخليج، وباقي الدول العربية الموجود بها Hyper panda، فقد تصل خصومات هايبر بنده الأسبوعية داخل مجله بنده، وإن عروض بنده اليوم ممتدة لفترة محدودة جداً، وإليكم التفاصيل.

عروض بنده الأسبوعية

عروض بنده اليوم مميزة جدا لهذا الأسبوع، ومنها: عرض مميز على وزن العشرة كيلو من مسحوق الغسيل الأوتوماتيك من وفير Waffer، وكذلك على مسحوق الغسيل العادي أو المركز من ماركة الرهدن Rahden بوزن الخمسة كيلو، وكذلك على مسحوق الغسيل السائل power jel من ماركة تايد ماتيك Tide بوزن الـ 2.5، وكذلك على كبسولات الغسيل من تايد الفعالة، وعلى مسحوق الغسيل للغسالات الفوق أوتوماتيك والأوتوماتيك من ماركة برسيل Persil بوزن الخمسة كيلو، وأيضاً على مسحوق الغسيل من سيرف Surf بوزن الخمس كيلوهات.

عروض هايبر بندة السعود

كما تقدم مجموعة محلات بنده السعودية عروض على: منظف البرسيل من باور جيل، وعلى حجم السبعة كيلو من منظف الغسيل المركز من أومو أكتيف OMO active، وعرض على منعم الأقمشة المركز من داوني الواحد لتر، وعلى منعم الغسيل برائحة الكمفورت comfort fabric بحجم الـ 2 لتر، وكذا على منعم الغسيل برائحة الورد، وربيع الزهور المنعش إنتعاش الربيع بحجم الـ 3 لتر.

خصومات هايبر بندة

وكذلك تقدم Panda عرض مميز على السائل المبيض من كلوريكس Clorox وخصم 2 ريال، وعلى السائل المطهر 3 لتر، وكذلك على سائل فانيش Vanish الـ 3 لتر مزيل البقع عن الأقمشة بالإضافة إلى واحد لتر مجاني، وعلى حجم الواحد ونصف لتر من سائل غسيل الصحون فيري Fairy، فتابعونا لنوفيكم بكل جديد.