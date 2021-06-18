إعلان وزارة التربية والتعليم تنسيق القبول بالثانوية العامة 2021-2022 لجميع المحافظات

إعلان تنسيق القبول بالثانويه العامة2021-2022، بعد أن تم الإنتهاء من عمليات تصحيح نتائج الإمتحانات للشهادة الإعدادية وإعلان النتائج وتزايدت عمليات البحث لمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2021، ومن المتوقع في الأيام القليلة القادمة الإستعداد لرصد درجات تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة للعام الجاري 2021، حيثُ شهد محرك البحث الشهير جوجل في الفترة الأخيرة تزايد على عمليات بحث حول تنسيق الثانوية العامة وذلك بعد الإنتهاء من الإستعلام عن درجات الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر شهادة الثانوية العامة فاصل بين مرحلة التعليم الأساسي والتعليم العالي .إعلان تنسيق القبول بالثانويه العامة 2021-2022
تنسيق الثانوية العامة 2021-2022 ، صرحت وزارة التربية والتعليم بتوقعات بشأن تنسيق المرحلة الثانوية لجميع المحافظات، وسنعرض لكم التوقعات الأولى التي صرحت بها الوزارة بشأن التنسيق للثانوية العامة.
|المحافظة
|درجة القبول
|محافظة القاهرة
|254 درجة
|محافظة الجيزة
|240 درجة
|محافظة القليوبية
|251 درجة
|محافظة أسيوط
|260 درجة
|محافظة قنا
|258 درجة
|محافظة سوهاج
|255 درجة
|محافظة السويس
|250 درجة
|محافظة الاسكندرية
|250 درجة
|محافظة الدقهلية
|225 درجة
|محافظة سيناء
|210 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|200 درجة
|محافظة مطروح
|205 درجة
|محافظة دمياط
|230 درجة
|محافظة المنيا
|230 درجة
|محافظة بني سويف
|230 درجة
|محافظة أسيوط
|225 درجة
• صورة شخصية للطالب.
• صورة بطاقة ولي الأمر.
• شهادة صحية تثبت صحة الطالب.
• 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب وإحضار الأصل.
• 2 صورة للشهادة الإعدادية للطالب وإحضار الأصل.
• رقم التأمين الخاص بالطالب.
الوسوم
إعلان تنسيق القبول بالثانويه العامة2021-2022، بعد أن تم الإنتهاء من عمليات تصحيح نتائج الإمتحانات للشهادة الإعدادية وإعلان النتائج وتزايدت عمليات البحث لمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2021، ومن المتوقع في الأيام القليلة القادمة الإستعداد لرصد درجات تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة للعام الجاري 2021، حيثُ شهد محرك البحث الشهير جوجل في الفترة الأخيرة تزايد على عمليات بحث حول تنسيق الثانوية العامة وذلك بعد الإنتهاء من الإستعلام عن درجات الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر شهادة الثانوية العامة فاصل بين مرحلة التعليم الأساسي والتعليم العالي .إعلان تنسيق القبول بالثانويه العامة 2021-2022
تنسيق الثانوية العامة 2021-2022 ، صرحت وزارة التربية والتعليم بتوقعات بشأن تنسيق المرحلة الثانوية لجميع المحافظات، وسنعرض لكم التوقعات الأولى التي صرحت بها الوزارة بشأن التنسيق للثانوية العامة.
|المحافظة
|درجة القبول
|محافظة القاهرة
|254 درجة
|محافظة الجيزة
|240 درجة
|محافظة القليوبية
|251 درجة
|محافظة أسيوط
|260 درجة
|محافظة قنا
|258 درجة
|محافظة سوهاج
|255 درجة
|محافظة السويس
|250 درجة
|محافظة الاسكندرية
|250 درجة
|محافظة الدقهلية
|225 درجة
|محافظة سيناء
|210 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|200 درجة
|محافظة مطروح
|205 درجة
|محافظة دمياط
|230 درجة
|محافظة المنيا
|230 درجة
|محافظة بني سويف
|230 درجة
|محافظة أسيوط
|225 درجة
• صورة شخصية للطالب.
• صورة بطاقة ولي الأمر.
• شهادة صحية تثبت صحة الطالب.
• 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب وإحضار الأصل.
• 2 صورة للشهادة الإعدادية للطالب وإحضار الأصل.
• رقم التأمين الخاص بالطالب.
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