السلطة الفلسطينية تلغي اتفاق "تبادل اللقاحات" مع إسرائيل

ألغت السلطة الفلسطينية، الجمعة، اتفاقا مع إسرائيل لتسلم مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات "غير مطابقة للمواصفات".

وكانت إسرائيل، قد أعلنت الجمعة، أنها ستسلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "قبل انتهاء صلاحيتها"، مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في بيان، إن إسرائيل "اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالى مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

إلغاء الاتفاق

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها من إسرائيل، فقد تبين لنا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".

وأضاف: "الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء".

وتلقى حتى الآن أكثر من 5 ملايين من أصل 9.3 ملايين إسرائيلي (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح "فايزر".

وفي الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفا و713 شخصا جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.